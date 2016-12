Wenige Stunden nach dem Berliner Terroranschlag soll sich der mutmaßliche Attentäter Anis Amri in Moabit vor einer Moschee aufgehalten haben und dort gefilmt worden sein. Der RBB veröffentlichte am Donnerstagabend Bilder einer Observationskamera der Polizei.

Sie wurden den Angaben zufolge um 3:50 Uhr am Dienstagmorgen an der Perleberger Straße von einer Polizeikamera aufgenommen, knapp sechs Stunden nach dem Anschlag. Von dort sind es nur etwa 50 Minuten Fußweg zum Anschlagsort am Berliner Breitscheidplatz. Auf den Bildern ist zu sehen, wie ein Mann, bei dem es sich um Amri handeln soll, vor einem Gebäude steht. Dabei soll es sich um eine Moschee handeln, die den Behörden schon seit Jahren als Treffpunkt extremistischer Islamisten bekannt ist und auch schon mehrfach Gegenstand von Razzien war.

Auch in den Tagen vor dem Anschlag soll Amri mehrfach dort in der Nacht gefilmt worden sein.