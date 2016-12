Frankfurt - Der Wirtschaftsausblick für 2017 ist durch mehrere bekannte Entwicklungen gekennzeichnet, berichten die Experten von INVESCO.Während der Aufschwung in den USA weiter an Stärke gewinne, sei der Ausblick für die Eurozone und Japan nach wie vor nur gedämpft. Grund sei die fehlgeleitete Geldpolitik der Europäischen Zentralbank und der Bank of Japan, durch die die bisherigen quantitativen Lockerungsmaßnahmen kaum Wirkung gezeigt hätten, schreibe INVESCO-Chefökonom John Greenwood in seinem jährlichen Markt- und Wirtschaftsausblick für 2017.

