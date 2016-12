Eine Sonderzahlung an griechische Rentner hat am Donnerstag lange Schlangen bei den Banken des Landes verursacht. Der Ansturm zeigt, wie dringend die Griechen das Geld brauchen.

Alexia Angelopoulou und Takis Tsafos von der dpa berichten aus Athen: Ungläubig schaut die alte Dame auf den kleinen Zettel in ihrer Hand. «289!», ruft sie. «Was denn», fragt der Senior neben ihr, «Euro?». «Nein! Meine Nummer in der Warteschlange!» Über den fünf Bankschaltern einer Filiale der Griechischen Nationalbank in Athen leuchten die Zahlen 110 bis 114. Seufzend sinkt die Frau auf den letzten freien Stuhl. Viele andere ziehen eine Nummer und gehen wieder, um in ein paar Stunden zurückzukommen. Das umstrittene «Weihnachtsgeld» der griechischen Regierung sorgte am Donnerstag für einen wahren Ansturm auf die Banken des Landes. Für einen Ansturm, aber in den meisten Fällen auch für Enttäuschung: Kaum ein griechischer Rentner, dem die monatliche Zahlung nicht massiv zusammengestrichen und zusätzlich besteuert wurde, kaum einer, der mit Sicherheit sagen kann, wie viel Geld im kommenden Monat überhaupt noch auf seinem Konto ankommen wird. 13 ...

