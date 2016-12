Auch wenn die Witterungsbedingungen im Jahr 2016 der Gemüseproduktion keineswegs immer in die Karten spielten, konnten sich die Lagermengen vom sehr niedrigen Vorjahresniveau erholen. Nach AMI-Erhebung lagerten in Deutschland etwa 10 % mehr Frischgemüse als im Jahr zuvor. Fast alle Gemüsearten zeigten ein deutliches Plus gegenüber Dezember 2015, nur Weißkohl und Rote...

