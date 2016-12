Advanced Integration Technology ("AIT") hat heute eine Investition in Nova-Tech Engineering ("Nova-Tech") angekündigt.

Nova-Tech hat seinen Firmensitz in Lynnwood im US-Westküstenstaat Washington, und ist Konstruktionsdesigner und Integrator von wichtigen Montage-Automatisierungen, Materialbearbeitungsverfahren und Rührreibschweißgeräten und -werkzeugen in der Luft- und Raumfahrt. Nova-Techs begabtes Ingenieur- und Führungsteam wird die AIT-Familie ergänzen und gleichzeitig weiterhin die eigene Geschäftslinie und Marke unter der Leitung von Nova-Techs CEO, William B. ("Benny") Teal, betreiben.

"In unserem Industriezweig steht der Name Nova-Tech für ausgezeichnete Ingenieurtechnik und engagierten Kundendienst", sagte Ed Chalupa, AITs Chairman und CEO. "Benny und sein Team haben eine Kultur erschaffen, die für die Unternehmerschaft und Innovation ein perfektes Exempel statuiert, das schon immer die Luft- und Raumfahrtindustrie nach vorne gebracht hat. Nova-Techs starke Präsenz auf den internationalen Märkten und benachbarten Sektoren wie die Raumfahrt ist in unserem Industriezweig ganz besonders einzigartig."

"Die Annahme der Automatisierung in der Luft- und Raumfahrtindustrie beschleunigt sich, ebenso wie die Automatisationsversorgungsbasis sich vor der Küste festigt", sagte Teal. "Es ist aufregend, in diesem Umfeld einen Partner zu haben und selbst Teil einer Plattform mit diesem technologischen Niveau und Ingenieurtalent zu sein."

AITs Investition in Nova-Tech stellt seine zweite Transaktion im Automatisierungssektor in der Luft- und Raumfahrt dar, nachdem zu Beginn dieses Monats KUKA Systems Aerospace North America (nach der kürzlichen Umstrukturierung) in einer Carve-Out-Transaktion von KUKA Systems North America LLC erworben wurde.

Die finanziellen Bedingungen der Transaktion wurden nicht veröffentlicht.

Über AIT

AIT ist der weltgrößte Anbieter von Automatisierungs-, Fabrikintegrations- und Tooling-Lösungen, der sich den globalen Luftfahrt- und Verteidigungsindustrien verschrieben hat. AIT hat seinen Firmensitz in Plano, Texas, und konzipiert, produziert und installiert automatisierte Werkzeuge und Geräte für die Komponentenmontage in der Luft- und Raumfahrt. AIT beliefert die weltweit größten und technologisch fortschrittlichsten Originalausrüster (original equipment manufacturors, OEMs) und Tier 1-Zulieferer in der Luft- und Raumfahrt, so etwa Boeing, Airbus, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Spirit AeroSystems, Triumph und Bombardier. AIT betreibt Anlagen in den USA, Kanada, Spanien und Schweden.

Über Nova-Tech

Nova-Tech feiert nun schon fast sein 48-jähriges Bestehen und hat sich als erstklassiger Zulieferer für Produktionslösungen für die weltweite Luft- und Raumfahrtindustrie bewährt. Nova-Tech hat seinen Firmensitz in Lynnwood, Washington State an der Westküste der USA, bietet aber auch Niederlassungen in den US-Bundesstaaten South Carolina und Alabama, in Deutschland, Brasilien und in Großbritannien an. Das Unternehmen beliefert alle größeren Hersteller von kommerziellen Flugzeugen und engagiert sich für Verteidigung und für Raumfahrtfahrzeuge.

