Mit verbessertem Portier-Service verhelfen wir unseren Gästen zu einem unvergesslichen Tokio-Aufenthalt

Das Keio Plaza Hotel Tokyo (KPH), eines der prestigeträchtigsten internationalen Hotels Japans in Shinjuku, Tokio, hat am 15. Dezember 2016 seine Club-Etagen "Premier Grand" mit 111 vollständig renovierten Suiten und Premium-Clubzimmern eröffnet. Die zwei Zimmerkategorien, Premier Grand-Clubzimmer und Premier Grand-Suiten, befinden sich vom 37. bis 41. Stock und die Hotelgäste genießen das Privileg, die neu eingerichtete Club Lounge mit dem Panoramablick vom 45. Stock zu nutzen. Diese Club-Etagen bieten auch ein umfassendes Serviceangebot unseres engagierten Portiers, um unsere Gäste während ihres Aufenthalts in Tokio zu verwöhnen.

Guests staying in newly established Premier Grand Club Floors will have a privilege to use the Club Lounge on 45th floor with a wide range of concierge services. (Photo: Business Wire)

Die Premier Grand-Clubzimmer, deren Design von G.A Design International UK entwickelt wurde, sind mit Naturkosmetika von L'Occitane, Matratzen der Marke American Sealy, italienischer Bettwäsche von Antonietti und Imabari-Handtüchern aus japanischer Produktion ausgestattet.

Die "Premier Grand" Club Lounge, eine der größten Hotel-Lounges in Tokio, steht ausschließlich den Premier Grand-Gästen zur Verfügung. Im Dining-Bereich der Club Lounge bieten wir unseren Gästen zudem zu jeder Tageszeit gastronomische Spezialitäten. Unsere Küchenchefs bereiten auf Bestellung auch Omeletts mit den Lieblingszutaten der Gäste zum Frühstück zu.

Passend zur luxuriösen Innenausstattung wird ein verbesserter Portier-Service angeboten, um den steigenden individuellen Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. Neben dem Einchecken, den Buchungsdiensten und anderen Dienstleistungen für das Restaurant und die Konferenzräume verhilft der Portier unseren Hotelgästen zu einem unvergesslichen Hotelaufenthalt, indem er seinen Service mit individuellen Tour-Programmen an die Wünsche der Gäste anpasst. Zu den verfügbaren Dienstleistungen, die der Portier veranlasst, zählen etwa 50 Busse, die in unserer Lobby, der größten Hotel-Lobby in Japan, ihren Ab- und Anfahrtsort haben. Zur Feier der Wiedereröffnung der luxuriösen Club-Etagen haben wir auch die originelle private Limousinentour zur Erkundung der Sake-Brauereien in Tokio eingeführt. Darüber hinaus bieten wir verschiedene kulturelle Veranstaltungen im Hause, wie etwa Gelegenheiten zum Tragen der traditionellen japanischen Kimono-Brautkostüme und zur Teilnahme an japanischen Teezeremonien, an Kursen zur Erlernung der japanischen Blumendekorationen und an traditionellen japanischen "Koto"-Harfenkonzerten. Darüber hinaus bieten wir mehr als 40 verschiedene Entspannungsprogramme, einschließlich Behandlungen im Schönheitssalon, Reflexmassagen, Haarpflegebehandlung und Massagen im Hotelzimmer, um das Gefühl von Gesundheit und Wohlbefinden unserer Hotelgäste zu stärken.

Portier-Programme

