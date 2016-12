Halle (ots) - In Sachsen-Anhalt kommen seit einem Dreivierteljahr im monatlichen Durchschnitt nur noch 450 Flüchtlinge an. Auf dem Höhepunkt des Zustroms im November 2015 waren es mehr als 8 000. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutsche Zeitung (Freitagausgabe). Das Landesinnenministerium zeigt sich optimistisch, dass die Zahlen noch weiter sinken. "Allerdings können wir die Situation im Nahen Osten und in Nordafrika nicht prognostizieren", sagte Sprecher Christian Fischer der MZ. Während in den Gemeinschaftsunterkünften mittlerweile viel Platz freibleibt, stockt jedoch die Integration in den Arbeitsmarkt. Von den Neuankömmlingen verdienen bislang nur die wenigsten eigenes Geld. In Sachsen-Anhalt hatten im November 840 Frauen und Männer aus nichteuropäischen Asylherkunftsländern sozialversicherungspflichtige Arbeit. Weitere 381 gingen einem Minijob nach. Gleichzeitig waren 11 500 Flüchtlinge arbeitssuchend gemeldet. Als Grund für diese Schere nennt die Agentur für Arbeit fehlende Deutschkenntnisse.



