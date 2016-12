FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat den Hypotheken-Streit mit den USA beigelegt. Die Bank teilte in der Nacht zum Freitag mit, sie habe sich mit dem US-Justizministerium grundsätzlich auf einen Vergleich geeinigt. In der Vereinbarung habe sich die Deutsche Bank verpflichtet, eine Zivilbuße in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar zu zahlen und 4,1 Milliarden US-Dollar an "Erleichterungen für Verbraucher" - Entschädigungen für Kunden - in den USA bereitzustellen.

Die Strafgeldzahlung werde das Ergebnis im vierten Quartal mit etwa 1,17 Milliarden US-Dollar (rund 1,12 Mrd Euro) vor Steuern belasten. "Ob die Erleichterungen für Verbraucher finanzielle Auswirkungen haben, hängt von den endgültigen Bedingungen des Vergleichs ab", hieß es. Derzeit werde daraus kein wesentlicher Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erwartet.

Das US-Justizministerium hatte im September wegen umstrittener Hypotheken-Geschäfte aus der Zeit vor der Finanzkrise eine Strafforderung von 14 Milliarden Dollar in den Raum gestellt. Die Bank hatte sich dabei optimistisch gezeigt, diese Summe in Verhandlungen deutlich drücken zu können. Grundsätzlich war eine Einigung noch unter der amtierenden Regierung von Präsident Barack Obama angestrebt worden.

Die Deutsche Bank hat zwar Geld für Rechtsstreitigkeiten zurückgestellt, die Summe hätte aber nicht für die zunächst geforderten 14 Milliarden Dollar gereicht./cha/DP/zb

