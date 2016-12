BERLIN (dpa-AFX) - Die meisten Großspenden unter den deutschen Parteien hat bis Dezember die CDU erhalten. Dieses Jahr kam durch zehn Spenden eine Summe von 925 000 Euro zusammen, wie aus einer Aufstellung des Bundestages hervorgeht (Stand: 22. Dezember). Auf Rang zwei folgen demnach die Grünen mit gut 700 000 Euro. Spenden von mehr als 50 000 Euro müssen sofort nach Eingang veröffentlicht werden. Die Summe aller Parteispenden dieses Jahres wird erst im Frühjahr 2018 bekannt.

Der FDP wurden 2016 zwei Spenden von zusammen 310 000 Euro zuteil, der SPD drei von zusammen 250 000 Euro. Die CSU erhielt im Dezember eine Großspende in Höhe von 350 000 Euro, für die Linke wurde keine verzeichnet. 170 000 Euro gingen aber an die Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands. Die traditionellen Zuwendungen Dänemarks an den Südschleswigschen Wählerverband, die Interessensvertretung der dänischen Minderheit in Schleswig-Holstein, werden nach Parteiangaben erst seit diesem Jahr in der Aufstellung veröffentlicht. Mit gut 470 000 Euro kommt der SSW auf Platz drei./kaz/DP/zb

