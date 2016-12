Philadelphia (ots/PRNewswire) - Mit einer durch falsche Target-Auswahl bedingten Fehlerquote von 65% in der Arzneimittelentwicklung brauchen die Forscher Business Intelligence, um ihre nächste Wahl zu unterstützen. Drug Research Advisor - Target Druggability, das neue Tool von Clarivate Analytics für die Reaktionsfähigkeit von Zielmolekülen, stellt diese anspruchsvolle Business Intelligence bereit, und wurde aus diesem Grund als einer von fünf Finalisten für die Fierce Innovation Awards, Edition Life Sciences, in der Kategorie Data Analytics/Business Intelligence ausgewählt.



Angesichts der zahlreichen Faktoren, die die Chancen für die Entwicklung der nächsten First-in-Class- oder Best-in-Class-Behandlung bestimmen, sind Forscher regelmäßig herausgefordert, rasch die Gesamtlandschaft der möglichen Angriffspunkte im Umfeld einer Indikation oder eines Pfads zu bewerten. Target Druggability, das neue Werkzeug für die Reaktionsfähigkeit von Zielmolekülen, liefert schnell potentielle Targets für die jeweilige Erkrankung. Dies vermittelt ein Verständnis dafür, welche Angriffspunkte mit einer bestimmten Krankheit assoziiert sind, ob Medikamente assoziiert sind, und wenn ja, in welchem Entwicklungsstadium sich diese befinden, und ermöglicht den Forschern, besser zu identifizieren, wo sich der Wissenschaft die besten Möglichkeiten bieten können.



Das Target Druggability-Tool nutzt mehrere Datensätze und zeigt die Ergebnisse für jeden einzelnen Angriffspunkt an. Der Benutzer erhält auf diese Weise die Erkenntnisse zu den Konditionen eines ausgewählten Targets und die damit verbundenen Nachweise. Die Ergebnisse werden dann mit den spezifischen Target-Konditionen verknüpft und umfassen eine Vielzahl von Informationen zu Wirkstoffen - Wirkstoffe, die gegen das Target wirken, genetische Evidenz, Biomarker und Tiermodelldaten. Das alles zusammen liefert wertvolle Einsichten, die dem Forscher ein Verständnis für das Target vermitteln, einschließlich der Wahrscheinlichkeit, diese Erkenntnisse auf den Einsatz am Menschen übertragen zu können.



"Als einer der fünf Finalisten unter den nahezu 200 Beiträgen für den Fierce Award in der Data Analytics/Business Intelligence-Kategorie hervorzugehen, ist eine große Ehre", erklärte Leo Lafferty-Whyte, Head of Discovery & Translational Science Products bei Clarivate Analytics. "Fierce ist ein etablierter Name in der Life Sciences-Industrie, und dass unser neues Produkt noch vor seiner offiziellen Markteinführung derart gewürdigt wird, bestärkt unsere Überzeugung, dass es der Forschung ultimativen Nutzen bringen wird, nicht nur mit seinen intelligenten Einblicken und intelligenter Analytik, sondern auch durch Zeitersparnis".



Drug Research Advisor - Target Druggability wird voraussichtlich im Januar den ersten Anwendern im "Early Access"-Rahmen zur Verfügung gestellt, die volle Markteinführung ist für März 2017 geplant.



Informationen zu FierceMarkets



FierceMarkets, eine Division von Questex, LLC, ist ein führender Anbieter von B2B-E-Medien, der Informations- und Marketingdienstleistungen in den Bereichen Telekommunikation, Life Sciences, Gesundheitswesen, IT, Energie, Regierung, Finanzen und Einzelhandel durch sein Portfolio von E-Mail-Newslettern, Websites, Webinaren und Live-Veranstaltungen bereitstellt. Die breite Palette der digitalen Publikationen von FierceMarkets erreicht jeden Werktag mehr als 2 Millionen Führungskräfte in mehr als 100 Ländern.



Clarivate Analytics



Clarivate Analytics beschleunigt über die Bereitstellung zuverlässiger Einblicke und Analysen das Innovationstempo für Kunden in aller Welt und ermöglicht es ihnen, neue Ideen schneller zu entwickeln, zu schützen und zu vermarkten. Als ehemaliger Geschäftsbereich Intellectual Property and Science von Thomson Reuters besitzen und betreiben wir eine Reihe von führenden, auf Abonnements aufbauenden Geschäftsbetrieben, die ihren Schwerpunkt auf wissenschaftliche und universitäre Forschung, Patentanalyse und Standards bei gesetzlichen Vorgaben, Informationsgewinnung in den Bereichen Pharma und Biotech, Markenschutz, Domain-Markenschutz und das Managen von geistigem Eigentum gelegt haben. Clarivate Analytics ist mittlerweile ein eigenständiges Unternehmen mit mehr als 4.000, in über 100 Ländern auf der ganzen Welt tätigen Mitarbeitern. Das Unternehmen besitzt bekannte Marken, zu denen unter anderem Web of Science, Cortellis, Thomson Innovation, Derwent World Patents Index, CompuMark, MarkMonitor®, Thomson IP Manager und Techstreet gehören. Weitere Informationen finden Sie unter Clarivate.com (http://ipscience.thomsonreuters.com/).



