Moneycab.com: Herr Neff, ein Jahr mit unzähligen finanz- und geopolitischen Baustellen neigt sich dem Ende entgegen. Dürfen wir Ihnen einige Stichworte nennen, zu denen Sie kurz mögliche Folgen für die Märkte skizzieren - mit der grössten aller Unbekannten zu Beginn?

Martin Neff: Gerne.

Also, beginnen wir mit Donald Trump

Martin Neff: Da haben die Märkte schon sehr viel "Goodwill" eingepreist, was das Rückschlagpotenzial erhöht, wenn Trump nicht in nützlicher Frist liefert, was er in Aussicht gestellt hat. Mein Eindruck ist, dass die Märkte mal alles Positive vorweg genommen haben und hoffen, dass er mit manch abstruser Idee aus dem Wahlkampf, sprich Handelshemmnisse etc., nicht Ernst machen wird.

Brexit

Das wird zwar schleichend über die Bühne gehen, aber doch mehr Konturen annehmen als im letzten Jahr. Die Entflechtung Grossbritanniens von der EU und die schrittweise Konkretisierung des Brexit werden sicherlich für die eine oder andere Aufregung sorgen. Und nicht nur dem britischen Markt die eine oder andere Delle bescheren.

"Unverändert bleibt ein grosses Fragezeichen hinter dem Reich der Mitte. Ich bin skeptisch, ob die derzeitige Politik eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung bringt."

Martin Neff, Chefökonom Raiffeisen

Mario Draghi

Wird vornehmlich besorgt sein, die Zinsen in Europa von denen in den USA abzukoppeln. Dafür dürfte ihm jedes Mittel recht sein. Etwas anderes bleibt im gar nicht übrig, denn die Konjunktur in Europa ist lau und die Schuldenkrise kann jederzeit wieder zum Thema werden, wenn die Zinsen unkontrolliert steigen.

Öl

Der Ölpreis dürfte nicht mehr viel Luft nach oben haben, denn jetzt ist es auch für mehr Anbieter wieder lukrativ, zu fördern, da sie bei Preisen von über 50 Dollar/Barrel wieder profitabel wirtschaften. Die Nachfrage wird ausserdem keine zusätzlichen Preisimpulse geben.

China

Unverändert bleibt ein grosses Fragezeichen hinter dem Reich der Mitte. Ich bin skeptisch, ob die derzeitige Politik eine nachhaltige Wachstumsbeschleunigung bringt. Das erinnert sehr stark an Japan Ende der Achtzigerjahre. Die Euphorie wird jedenfalls nicht zurückkehren und der Hype ist wohl endgültig verflogen. Besonders problematisch ist vor die hohe Verschuldung der Unternehmen.

Die US-Notenbank Fed hat einen weiteren Zinsschritt vorgenommen und generell mehren sich die Stimmen, die von einer Trendwende und einem Ende der sinkenden Zinsen sprechen. Ihre Einschätzung?

Das mag für Amerika zumindest aktuell zutreffen. Für Europa ...

Den vollständigen Artikel lesen ...