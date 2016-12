Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LÖHNE - Die starke deutsche Wirtschaft lässt die Einkommen in Deutschland weiter steigen. Im Jahr 2016 bekamen Arbeitnehmer im Durchschnitt 2,3 Prozent mehr Lohn und Gehalt als 2015. Von dem Einkommenszuwachs wurden rund 0,5 Prozent durch die Inflation aufgefressen, so dass den Bürgern unter dem Strich 1,8 Prozent mehr in der Tasche blieben als im Vorjahr. (Welt S. 13)

SPD-KANZLERKANDIDAT - Die engere SPD-Führung will bei einem vertraulichen Treffen in der Nähe von Düsseldorf am 10. Januar klären, wer sie als Kanzlerkandidat in den Bundestagswahlkampf führt. Das berichtet der Tagesspiegel unter Berufung auf SPD-Kreise. An dem Treffen nehmen neben SPD-Chef Sigmar Gabriel und der nordrhein-westfälischen Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzenden Hannelore Kraft auch Hamburgs Burgermeister Olaf Scholz, der scheidende EU-Parlamentspräsident Martin Schulz sowie mehrere stellvertretende SPD-Vorsitzende teil. (Tagesspiegel)

BANKEN - Das Institute of International Finance (IIF) hält die Erwartung regulatorischer Erleichterungen für US-Großbanken nach Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump für nicht gerechtfertigt. Dies sei "einer von zahlreichen Punkten, wo man allmählich zwischen Wahlkampfrhetorik und politischer Realität unterscheiden muss", erklärt Timothy Adams, Präsident und CEO des internationalen Finanzverbandes, im Interview der Börsen-Zeitung. (Börsen-Zeitung S. 5)

DEFLATION - Seit Jahren bestimmen Sorgen vor Deflation die Geldpolitik in Europa. Doch auf einmal geht es in die andere Richtung. Im Dezember wird sich die Inflationsrate voraussichtlich verdoppeln. Die Ursache dafür sind vor allem höhere Energiekosten. (Süddeutsche S. 20)

KRANKENKASSEN - Der von Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) festgelegte durchschnittliche Zusatzbeitrag der gesetzlichen Kassen bleibt 2017 zwar stabil. Dennoch hebt mehr als jede zehnte der 117 Krankenkassen Anfang des neuen Jahres ihren Zusatzbeitrag an, weil die Zuweisungen aus dem Gesundheitsfonds nicht ausreichen. Das folgt aus Angaben der Kassen, die derzeit ihre Haushalte verabschieden. (FAZ S. 17)

BUNDESRECHNUNGSHOF - Der Bundesrechnungshof dringt auf klare Standards im Beteiligungsmanagement des Bundes und sieht das Bundesfinanzministerium in der Pflicht. "Die Kontrolle des Unternehmenserfolgs ist mangelhaft", sagt Rechnungshofpräsident Kay Scheller der Börsen-Zeitung im Interview. Deshalb sollen die Grundsätze guter Unternehmens- und Beteiligungsführung des Bundes ergänzt werden, verlangt der Rechnungshof. Den Kontrolleuren fehlt bislang ein expliziter Soll-Ist-Vergleich zwischen den Unternehmenszielen und dem Erreichten. (Börsen-Zeitung S. 7)

STEUERN - Menschen mit sehr hohem Einkommen zahlen in Deutschland kaum mehr an den Staat als die Mittelschicht. Und Einkommensschwache Personen zahlen auch nicht viel weniger. Zu diesem Ergebnis kommt eine von der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung geförderte Studie. Stefan Bach, Martin Beznoska und Viktor Steiner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung und der Freien Universität Berlin haben die Belastung mit direkten und indirekten Steuern sowie Sozialabgaben untersucht. (FAZ S. 17)

