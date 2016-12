Bundesbank-Präsident Weidmann hat sich auf ein gewagtes Doppelspiel eingelassen: In Deutschland gibt er den harten Bewahrer der Stabilität, in Südeuropa den gnädigen Zentralbanker. Kann das gelingen?

Wenn Jens Weidmann die Europäische Union beschreiben will, dann vergleicht er sie gerne mit einem Bauwerk. An diesem Abend also eben mit dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel. Der Bundesbank-Präsident steht auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Kunstpalastes, im Gebäude des belgischen Unternehmerverbandes FEB. Dieser hat ihn zu einem "High Level Meeting" eingeladen. Weidmann soll erklären, wie er sich die Zukunft der Währungsunion im Allgemeinen denkt und die des deutschen Wachstums im Speziellen. Also sagt Weidmann: Als "immens, und doch unsichtbar" habe Architekt Victor Horta seine zum Großteil unterirdische Kunsthalle da drüben beschrieben. Das gelte doch auch für die EU. "Vielfältig und doch vereinigt. Ein Prestigeprojekt und doch offen für alle." Das sei auch Europa. Jedenfalls für die einen. Die anderen, wohl die meisten, sagt Weidmann, erkennen in der EU heute eher eine Bürde, sähen Bürokratie statt Freiraum und mehr Trennendes denn Gemeinsames. "Ich hoffe, ich kann heute Abend einiges von diesem Pessimismus nehmen."

Was an diesem Abend in der Belgischen Hauptstadt geschieht, ist in Wahrheit nicht einfach nur ein Außentermin eines Bundesbankpräsidenten. Es ist Teil einer Europa-Offensive des Instituts. Die Bank muss ihr Image polieren, das in letzter Zeit so gelitten hat: etwa unter dem medial aufgebauschten Dauerstreit mit Mario Draghi, dem Präsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB), dessen außergewöhnliche Geldpolitik Weidmann missbilligt. Oder unter Auftritten wie den aus dem Frühjahr in Italien, bei dem Weidmann der damaligen Regierung vorwarf, die historisch niedrigen Zinsen nicht genügend zum Schuldenabbau zu nutzen. Auch unter Bundeskanzlerin Angela Merkel, die ihn einst als Berater ins Kanzleramt holte, ihn dann als Bundesbankpräsidenten installierte - und ihm nun zunehmend gefährlich wird, weil mit ihrem Ansehensverlust in Europa auch seine Reputation infrage gestellt wird.

Die Bundesbank schickt Weidmann also auf Werbetour. Er diskutiert mit portugiesischen Parlamentariern in Lissabon, mit Politikern in Rom, mit Unternehmern in Brüssel. Es ist eine Reise, auch in eigener Sache, um ihn aus der Isolation zu befreien. So soll Weidmann sein großes Ziel erreichen: Europa wieder für die Erkenntnisse der wirtschaftlichen Vernunft öffnen, damit den Euro retten und dann - vielleicht - 2019 Mario Draghi als Präsident der Europäischen Zentralbank beerben.

Dass er das vorhat, leugnet er selbst allenfalls halbherzig. Freunde, Wegbegleiter, auch Konkurrenten nehmen an, dass er eine Kandidatur zumindest ernsthaft erwägt. Aber natürlich ist es zu früh, das öffentlich zu machen. Weidmann wäre sofort verbrannt. Und außerdem: Die Bereitschaft, einem Deutschen die gemeinsame Euro-Geldpolitik in die Hände zu geben, ist momentan vor allem im Süden gelinde gesagt eher gering.

Weidmann gibt deshalb den Währungshüter mit der doppelten Botschaft: Stabilitätshüter in Nordeuropa, aber auch mehr Verständnis für Südeuropa. Er strengt sich an, von Europas "Herrn Nein", als der er in den vergangenen Jahren Furore machte, zum "Herrn Aber" werden. Die Frage ist nur: kann das gelingen?

Mehr Empathie wagen

Einen Vorgeschmack auf den neuen Ton des Jens Weidmann gab es vor einigen Tagen in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS). Es war das Wochenende nach dem EZB-Entscheid, die Anleihekäufe bis weit ins kommende Jahr fortzusetzen. Also ließ sich Weidmann in der FAS nicht nur ausführlich ein zu der Frage, was seiner Meinung nach aus dem Euro werde. Er machte auch - wieder mal - keinen Hehl daraus, dass er Draghis Politik missbilligt und wohl im Rat dagegen gestimmt hat. "Das darf kein Dauerzustand sein", sagte Weidmann.

So weit, so normal. Dann aber geschah etwas Seltsames. Denn schon einige Zeilen später genehmigte der Bundesbankchef anscheinend eine Rettung der angeschlagenen italienischen Bank Monte dei Paschi di Siena durch die Regierung. "Dass sich neben den Investoren auch der Staat an einer Krisenlösung beteiligt, lässt sich wohl nie grundsätzlich ausschließen", gab er zu Protokoll. Dabei hatte man sich doch nach der Krise eigentlich darauf geeinigt, die Eigentümer und Gläubiger bei der Bankenrettung in die Pflicht zu nehmen. In diesem Fall jedoch, so Weidmann, gebe es "besonders schutzwürdige Anleger aus politischen Gründen".

Weidmann führt Kohls Herzensprojekt fort

Der Bundesbank-Chef will den Satz heute zwar anders gemeint haben. Doch natürlich lief dieses Zitat auch in Italien und wurde als das gelesen, was es war: ein Entgegenkommen der Deutschen. Ein Abweichen von der reinen Lehre, die die Bundesbank sonst immer vertritt und nach der eine Zentralbank keine Politik macht, sondern unabhängige Entscheidungen trifft.

Aber: Hatte Weidmann im Fall Monte dei Paschi überhaupt eine andere Wahl, als nachzugeben? Er will schließlich ebenso wenig eines Tages als derjenige gelten, der den Euro zu Grabe getragen hat. Dieses Hoffnungs- und Herzensprojekt von Helmut Kohl, das Symbol der Wiedervereinigung. Irgendwie auch ein Kind der Deutschen, ein Kind von ihm.

Normalerweise findet Jens Weidmann kaum aus dieser Rolle heraus: Wenn sich die Bundesbürger einen Notenbanker schnitzen könnten, wäre er das Ergebnis. Ein Mann, der das Stabilitätsbedürfnis der alten Republik so tief verinnerlicht hat, dass er glaubt, die alte, betonklotzige und dringend-renovierungsbedürftige Bundesbank-Zentrale am Frankfurter Stadtrand könne nicht abgerissen werden, weil sie den Deutschen als historisches Symbol der einstigen D-Mark-Ära unverzichtbar sei. Ein konservativer Hühne, mit festen geldpolitischen Grundsätzen und einer unverhohlenen Ablehnung eben jener Draghi'schen EZB-Politik, die bislang mehr als 1,2 Billionen Euro zum Ankauf von Staatsanleihen ausgegeben hat, die mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts kaum noch in Einklang zu bringen ist, die die Zinsen auf und unter null Prozent gedrückt hat.

Weidmann ist das nicht nur zu risikoreich. Es ist ihm auch zu zutiefst zuwider. Die Staatsverschuldung im Euroraum wächst, trotz aller neuen Regeln und Mechanismen, auf zuletzt 9,8 Billionen Euro oder 91 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung (BIP). 14 der 19 Euro-Staaten können die Schuldengrenze des Stabilitätspakts nicht halten. Auch Deutschland. Die Neuverschuldung in Südeuropa liegt wieder deutlich über den drei Prozent des BIP, die man in der Eurozone toleriert.

Europa, so sieht Weidmann das eigentlich, kann so nicht weitermachen: sich mit immer neuen Billionen immer mehr Zeit kaufen, die dann doch nicht genutzt wird weil hier eine Regierung stürzt, da die Populisten gewinnen, dort die Wirtschaft abschmiert. "Meine Sorge ist, dass im Falle unsolider Fiskalpolitik die Geldpolitik unter Druck geraten kann, auf eine Zinsanhebung zu verzichten, obwohl eine Straffung geldpolitisch angezeigt wäre", sagt er und beschreibt damit sein Horrorszenario: die Erpressung der Notenbanken durch die Politik. Schließlich, glaubt er, gebe es immer irgendeinen politisch-wichtigen Grund, eine Ausnahme bei Schuldenregeln oder Anleihekäufen zu machen. Würde man die Integration so fortsetzen, drohte das System zu implodieren.

Wahr ist aber auch: setzte man die Politik aus, wäre das System wohl ebenso k.o.

Bei Jens Weidmann klingt die Zukunft deshalb oft so: "Der Lackmustest für das Eurosystem kommt, wenn klar wird, dass die Geldpolitik mit Blick auf die Preisentwicklung normalisiert werden muss." Wenn die Inflation also anzieht, heißt das, müsse die EZB Geradlinigkeit beweisen und dürfe nicht zurückschrecken: weder vor den Märkten, noch vor den Regierungen.

Damit das am Ende auch so kommt, braucht es nach Ansicht von Weidmann gute und ständige Diskussionen über den richtigen Weg. Und so steckt er in dem vielleicht größten Zwiespalt ...

