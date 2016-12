Bei dem System AcrySof IQ ReSTOR(R) +3.0D handle es sich um eine multifokale intraokulare Linse, die bei erwachsenen Personen etwa mit Altersweitsichtigkeit oder bereits extistierendem Hornhautproblemen zum Einsatz komme. Die Linse ist in der EU, in Australien, Kanada und einer Reihe von Länder in Lateinamerika und Asien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...