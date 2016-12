In Trippelschritten zur Beilegung des Abgasskandals: Volkswagen hat nach dem Vergleich mit den Behörden in den USA auch mit den Privatklägern eine grundsätzliche Einigung erzielt. Dies gab Bezirksrichter Charles Breyer am Donnerstag bei einer weiteren Anhörung in San Francisco bekannt. Demnach sollen die Besitzer von rund 83.000 großen...

Den vollständigen Artikel lesen ...