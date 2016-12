New York - Die New Yorker Aktienindizes haben sich mit ihren Verlusten am Donnerstag wieder etwas deutlicher von den jüngsten Rekordhöhen entfernt. Für den Dow Jones Industrial ging es zum Handelsschluss um 0,12 Prozent auf 19'918,88 Punkte nach unten. Händlern zufolge war die Marke von 20 000 Punkten, an die der Leitindex in dieser Woche bis auf 13 Zähler herangekommen war, an diesem Donnerstag im Grunde von Beginn an kein Thema. Zeitweise war der Dow sogar wieder unter 19'900 Punkte gesunken.

Der breiter gefasste S&P 500 gab um 0,19 Prozent auf 2260,96 Zähler nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,29 Prozent auf 4934,39 Punkte.

Kurz vor Weihnachten wurden noch zahlreiche Konjunkturdaten veröffentlicht, die zusammengenommen durchwachsen ausfielen. Am Aktienmarkt in New York sorgten sie kaum für Bewegung. Die Daten stehen nach der jüngsten Leitzinsanhebung durch die US-Notenbank Fed momentan auch nicht ganz so stark im Fokus wie in den Wochen und Monaten zuvor.

Im Dow-Jones-Index waren die Aktien des Telekomkonzerns Verizon mit plus 1,28 Prozent der stärkste ...

