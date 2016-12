FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

E7SE XFRA DE000A1YC4S6 ACCENTRO R.EST. WDL14/19 0.039 EUR

XFRA XS0234821345 ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR 0.001 %

ADLA XFRA DE000A1YCMH2 ADLER REAL EST. WDL13/18 0.056 EUR

XFRA DE000HSH4P21 HSH NORDBANK MIM20 14/20 0.000 %

SE4 XFRA US8168511090 SEMPRA ENERGY 0.723 EUR

CYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.105 EUR

BXK XFRA US05968L1026 BANCOLOMB. ADR/4 KP 500 0.284 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.316 EUR