FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 27.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 23.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 27.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
MTP XMAL MT0000390105 MTP ORD EUR 0.25 0.062 EUR
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