FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 23.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 23.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
E130 XFRA LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF I
P21N XFRA CA72763M2067 PLATE RESOURCES INC.
XFRA CA36354R2054 GALILEO PETROLEUM LTD
ZCC XFRA US1434364006 CARMIKE CINEMAS DL-,03
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E130 XFRA LU0947416961 C-MSCI W.W.EM E.N.U.ETF I
P21N XFRA CA72763M2067 PLATE RESOURCES INC.
XFRA CA36354R2054 GALILEO PETROLEUM LTD
ZCC XFRA US1434364006 CARMIKE CINEMAS DL-,03