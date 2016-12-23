sprite-preloader
Freitag, 23.12.2016 Börsentäglich über 12.000 News von 551 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

31,917 Euro		+0,034
+0,11 %
WKN: 541793 ISIN: US1434364006 Ticker-Symbol: ZCC 
Aktie:
Branche
Unterhaltung
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CARMIKE CINEMAS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
CARMIKE CINEMAS INC 1-Woche-Intraday-Chart
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
ARCPACIFIC RESOURCES CORP
ARCPACIFIC RESOURCES CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ARCPACIFIC RESOURCES CORP0,008+33,33 %
CARMIKE CINEMAS INC31,917+0,11 %
GALILEO EXPLORATION LTD0,0170,00 %