Medienmitteilung

VAT Group AG ernennt Jürgen Krebs zum neuen Chief Operating Officer

Haag, 23. Dezember 2016 - VAT ernennt Jürgen Krebs zum neuen Chief Operating Officer und Mitglied der Geschäftsleitung per 1. Juli 2017.

Jürgen Krebs stösst von der Hauni Maschienenbau AG, Hamburg, Deutschland zur VAT, wo er seit September 2004 als Executive Vice President Operations und Mitglied der Geschäftsleitung tätig war. Vor dieser Zeit hatte Jürgen Krebs verschiedene leitende Funktionen bei der Heidelberg Druckmaschinen AG und der Heidelberg Web Systems Inc inne. Jürgen Krebs ist Diplom-Ingenieur der Technischen Universität Kaiserslautern, Deutschland und Doktor in Maschinenbau der Universität Auckland, Neuseeland.

"Jürgen Krebs ist eine Führungskraft mit langer Erfahrung in den Bereichen Maschinenbau, Produktion und internationalen Technologie-Transfers", sagt Heinz Kundert, CEO der VAT. "Mit seiner Erfahrung wird Jürgen Krebs eine Schlüsselrolle beim zukünftigen Wachstum und der Manufacturing Excellence in der Schweiz, Malaysia und Rumänien einnehmen. Ich heisse Jürgen Krebs herzlich in unserem Management Team willkommen."

"Ich sehe es als eine grosse Chance, für VAT tätig zu werden", sagt Jürgen Krebs. "Während meiner ganzen Karriere habe ich die Konzepte der Manufacturing Excellence wie die Lean-Principles oder die Industrie 4.0 im Zusammenhang mit der Planung, Entwicklung und Führung internationaler Produktionsnetzwerke angewandt. Ich freue mich, meine Erfahrung einzubringen und den weiteren Erfolg der VAT mitgestalten zu dürfen."

Jürgen Krebs folgt auf Kurt Trippacher, welcher, wie bereits kommuniziert, die VAT per 30. April 2017 verlassen wird.

Kontakt:

Michel R. Gerber

Leiter Corporate Communication und Investor Relations

Telefon: +41 81 772 42 55

E-Mail: (m.gerber@vat.ch: mailto:m.gerber@vat.ch)

Über die VAT Group AG

VAT ist der weltweit führende Entwickler, Produzent und Lieferant von hochwertigen Vakuumventilen, Multi-Ventil-Modulen und Membranbälgen sowie damit zusammenhängenden Dienstleistungen für modernste vakuumbasierte Fertigungsprozesse in der Halbleiter-, Display- und Solarbranche sowie in verwandten Industriezweigen und in der wissenschaftlichen Forschung. Die VAT Group ist ein Global Player mit rund 1'200 Beschäftigten und wichtigen Fertigungsstandorten in Haag (Schweiz), Penang (Malaysia) und Arad (Rumänien). Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschaftete die VAT Group einen Nettoumsatz von CHF 411 Mio. Weitere Informationen: (www.vatvalve.com: http://www.vatvalve.com/).