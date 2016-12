Am letzten Handelstag vor Heiligabend wird der Dax Börsianern zufolge kaum verändert starten. Am Donnerstag hatte der Leitindex bei 11.456,10 Punkten stagniert. Experten rechnen mit sehr dünnen Umsätzen, da die Börse Tokio geschlossen blieb und sich die Investoren in London am Mittag vorzeitig in das Weihnachtswochenende verabschieden.

