Die Bundespolizei fahndet mitten im Weihnachtsverkehr mit Hochdruck nach dem flüchtigen Anis Amri. Berichten zufolge, gibt es Überwachungsvideos, die Amri Stunden nach der Tat zeigen. Die aktuellen Nachrichten im Ticker.

- Nach dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt ist der Tatverdächtige Anis Amri unterdessen weiter auf der Flucht. Die Fahndung läuft europaweit.

- Amri saß laut Bundesanwaltschaft am Steuer des gekaperten Lastwagens, der am Montagabend auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche raste.

- Bei dem Anschlag kamen zwölf Menschen ums Leben, knapp 50 wurden zum Teil schwer verletzt.

- Die Ereignisse vom Vortag finden Sie in dieser Übersicht.

++ 6.00 Uhr ++

An Flughäfen, Bahnhöfen und bei der Fahndung in einem 30 Kilometer breiten Streifen an den Grenzen Deutschlands ist die Bundespolizei präsent, teilte das Bundespolizeipräsidium in Potsdam mit. Sie sucht nach Hochdruck nach dem tatverdächtigen 24-jährigen. Mit Maschinenpistolen ...

