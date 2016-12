Nach dem kürzlich vollzogenen Ausbruch über die 200-Tagelinie stieg das Wertpapier von K+S wie erwartet an seine nächst höher gelegenen Hürde an und prallte anschließend zur Unterseite ab - doch schon nimmt der Wert erneut Kurs auf die Hochs und könnte sogar bald mit einem Kursanstieg darüber glänzen.

Produktionskürzungen Aufgrund niedriger Wasserstände in Flüssen zwangen das Unternehmen seine Produktion von Kali und Salz einzustellen, was auf die Stimmung der Anleger drückte - die wiederum schickten die Aktie mit deutlichen Kursverlusten auf ein bisheriges Jahrestief von 15,89 Euro abwärts. Dort gelang es K+S aber anschließend eine nachhaltige Trendwende zu vollziehen und zunächst an den übergeordneten Abwärtstrend seit Mitte 2015 anzusteigen. Anfang Dezember holten die Bullen erst so richtig aus und katapultierten das Wertpapier über den Abwärtstrend direkt an den EMA 200 aufwärts. An dieser Stelle wurde eine weitere Rally bis rund 23,00 Euro - siehe Analyse vom 01. Dezember 2016: "K+S: Regen spült die Sorgen weg" - favorisiert und das Kursziel mit einem Verlaufshoch von 22,37 Euro auch nahezu abgearbeitet. In der letzten Handelswoche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...