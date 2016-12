Liebe Trader,

nach einem recht unspektakulären Jahresanfang hielt sich das Wertpapier von Fresenius Medical Care (FMC) zunächst in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 70,00 und 85,65 Euro auf. Erst nach dem Jahreshoch stellte sich ein eindeutiger Abwärtstrend ein und führte bis November dieses Jahres auf 70,69 Euro wieder abwärts. Von dort aus gelang es nur wenig später den kurzfristigen Trendkanal zur Oberseite zu durchbrechen und dynamisches Kurspotential über die gleitenden Durchschnitte hinweg zum Widerstandsniveau von 81,45 Euro freizusetzen. An dieser Stelle aber sollte nun ein kleiner aber entscheidender Trendwechsel zur Unterseite vollzogen werden, was einerseits Short-Positionen ermöglicht und auf der anderen Seite es zu einem späteren Zeitpunkt erlaubt günstiger zu zukaufen. Favorisiert wird zunächst aber eine Wette auf einen kurzfristigen Abverkauf von FMC.

Short-Chance:

Mittels entsprechender Short-Instrumente können Anleger nun auf einen kurzfristigen Rückzug von K+S bis zunächst 80,00 Euro setzen, darunter auf das Zwischenniveau von 78,54 Euro. Spätestens an dieser Stelle ist mit der Wiederaufnahme der Anfang Dezember gestarteten und dynamisch verlaufenden Kaufwelle zu rechnen. Ein mögliches Stop-Niveau sollte aber noch knapp oberhalb der Marke von 82,00 Euro angesetzt werden. Steigt das Wertpapier von FMC hingegen direkt über diese Marke an, so ist mit einem Durchmarsch der Aktie direkt an die Jahreshochs von 85,65 Euro zu rechnen. Aber erst eine nachhaltige Auflösung der diesjährigen Seitwärtsphase kann im weiteren Verlauf für einen Kursschub an 90,00 Euro, sowie mittelfristig an die runde Marke von 100,00 Euro sorgen.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 81,41 Euro

Kursziel: 80,00 / 78,54 Euro

Stopp: > 82,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 0,59 Euro

Zeithorizont: 1 - 2 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



Fresenius Medical Care, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 81,41 Euro; 07:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

