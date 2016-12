Basel - Der Detailhandelsriese Coop übernimmt den Bahnhof- und Tankstellenshop-Betreiber Aperto. Aperto verfüge über attraktive Standorte in der ganzen Schweiz und habe eine starke Stellung im Convenience-Markt, teilt Coop am Freitag mit. Von besonderer Bedeutung seien die Bahnhof-Standorte, heisst es weiter. Die Tankstellen-Shops würden 2017 an die Oel-Pool AG übertragen, welche die zugehörigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...