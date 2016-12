Von Willa Plank

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die ostasiatischen Aktienmärkten tendieren am letzten Handelstag vor Weihnachten etwas leichter. "Das Weihnachtsfest naht mit großen Schritten", heißt es von Hue Lu, Anlageexperte bei der BNP Paribas Investment Partners. Die Anleger führen ihr Risiko herunter, weil sie keine Überraschungen liebten. Mit den schwächeren Kursen folgt Asien der Vorlage von der Wall Street, an der die großen Indizes alle im roten Bereich aus dem Handel gingen.

Der Shanghai Composite Index verliert 0,9 Prozent auf 3.112 Punkte, in Hongkong gibt der Hang Seng Index um 0,5 Prozent nach. In Australien fand nur ein verkürzter Handel statt, dort schloss der S&P/ASX-200 nach der jüngsten viertägigen Gewinnserie 0,3 Prozent leichter. In Sydney wird erst wieder am Mittwoch kommender Woche gehandelt. Die Börse in Tokio ist auf Grund des Feiertags "Geburtstag des Kaisers" geschlossen.

Schwäche bei Immobilienwerten belastet Hong Kong

Der Kapitalabzug in China hält weiter an. Auch zum Wochenschluss stehen die Anleihen unter Druck, die Zinsen steigen also. Dies ist Gift für den heiß gelaufenen Immobilienmarkt in den Megastädten Chinas. An der Börse sind die Investoren daher gegenüber dem Immobiliensektor vorsichtiger. So handeln CK Property 1,9 Prozent leichter, Hang Lung Property fallen um 1,2 Prozent.

In Hongkong stehen auch Aktien der Versicherer unter Druck. Wie die Zeitung "National Business Daily" berichtet, gibt es Bemühungen von Seiten der Regulierungsbehörde, dass Versicherer ihre Policen nicht mehr über das Internet verkaufen dürfen. Dabei gehe es vor allem um Versicherungspolicen, die in Hongkong-Dollar abgeschlossen würden. Mit dem Kauf dieser Versicherungen könnten sich ansonsten die Festlandchinesen gegen die Abwertung des Yuan absichern, während China auf der anderen Seite streng gegen jegliche Art der Kapitalflucht vorgehe. Die Aktien der Ping An Insurance geben um 0,8 Prozent nach und China Life verlieren 0,7 Prozent.

Schwächere Rohstoffpreise belasten Rohstoffaktien

Aktien aus dem australischen Rohstoffsektor litten unter den nachgebenden Preisen bei den Rohstoffen. Eisenerz handelt 2,8 Prozent leichter bei 77,10 Dollar je Tonne. "Die Eisenerzpreise stehen wegen der Sorge um eine schwächere Nachfrage seit Tagen unter Druck", sagt Michael Workman, Volkswirt bei der Commonwealth Bank of Australia. Workman warnt, dass die Schwäche bei den Rohstoffen das große Thema für das kommenden Jahr werden könnte. Als Grund für die erwartete sinkende Nachfrage nennt er das schwächere Wachstum am chinesischen Immobilienmarkt. Der Kurs des Eisenerzförderers Fortescue verlor 4,5 Prozent, BHP Billiton kamen um gut 2 Prozent zurück.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.627,90 -0,28% +6,27% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) Feiertagsbedingt kein Handel Kospi (Seoul) 2.035,55 -0,01% +3,79% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.112,17 -0,87% -12,07% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.522,63 -0,52% -0,24% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.872,12 -0,34% -0,37% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.619,18 -0,25% -4,33% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 8:22 % YTD EUR/USD 1,0446 +0,1% 1,0434 1,0446 -3,8% EUR/JPY 122,59 -0,1% 122,66 122,87 -3,9% EUR/GBP 0,8502 +0,1% 0,8493 0,8448 +15,5% GBP/USD 1,2286 +0,0% 1,2286 1,2364 -16,7% USD/JPY 117,36 -0,2% 117,55 117,66 -0,0% USD/KRW 1201,85 -0,3% 1205,88 1199,25 +2,2% USD/CNY 6,9500 -0,0% 6,9504 6,9465 +7,0% USD/CNH 6,9465 -0,1% 6,9537 6,9403 +5,8% USD/HKD 7,7617 -0,0% 7,7621 7,7627 +0,1% AUD/USD 0,7208 -0,1% 0,7214 0,7235 -1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,69 52,95 -0,5% -0,26 +18,2% Brent/ICE 54,85 55,05 -0,4% -0,20 +19,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.131,54 1.128,70 +0,3% +2,84 +6,7% Silber (Spot) 15,83 15,79 +0,3% +0,04 +14,6% Platin (Spot) 907,50 907,50 0% 0 +1,8% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,4% +0,01 +16,0%

