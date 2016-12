Nach dem Erfolg ihrer "Natural Light"-Solarlampe in Afrika will die dänische VELUX Group 20.000 weitere Solarlampen an Verkaufspartner in Sambia, Simbabwe, Sierra Leone und ab sofort auch Malawi liefern. Das Natural-Light-Projekt stiftet die zweite Lieferung. Die Lampen sollen von neuen Verkaufspartnern in Gemeinden ohne Stromanschluss verkauft werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...