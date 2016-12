DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Japan bleibt die Börse wegen des Feiertages "Geburtstag des Kaisers" geschlossen. In Großbritannien, Australien und am US-Anleihemarkt findet als Ausgleich für Heiligabend lediglich ein verkürzter Handel statt.

MONTAG: In Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden, Italien, Spanien, den USA, Hongkong und Australien findet aufgrund des zweiten Weihnachtsfeiertages kein Handel statt.

DIENSTAG: In Großbritannien, Hongkong und Australien findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Die Deutsche Bank hat sich mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte geeinigt. Wie die Deutsche Bank mitteilte, muss sie insgesamt 7,2 Milliarden US-Dollar zahlen, davon 3,1 Milliarden als Zivilbuße und 4,1 Milliarden Dollar als Erleichterungen für Verbraucher. Das ist deutlich weniger als die 14 Milliarden Dollar, die insgesamt als ursprüngliche Forderung im Raum gestanden und die Sorgen um die Existenz der Deutschen Bank ausgelöst hatten. Konsensschätzungen lauteten zuletzt auf eine Einigung im Bereich von 7 Milliarden Dollar. Die Zivilbuße wird das Ergebnis des vierten Quartals mit etwa 1,17 Milliarden Dollar vor Steuern belasten. Ob die ebenfalls vereinbarten Erleichterungen für Verbraucher finanzielle Auswirkungen für das Geldhaus haben, hänge von den endgültigen Bedingungen des Vergleichs ab, teilte die Deutsche Bank mit. Derzeit werde daraus kein wesentlicher Einfluss auf das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 erwartet. Der Deutschen Bank wurde wie anderen Großbanken vorgeworfen, Investoren jahrelang über die Risiken von hypothekenbesicherten Wertpapieren getäuscht zu haben.

TAGESTHEMA II

Die italienische Regierung hat ein Banken-Rettungspaket von bis zu 20 Milliarden Euro beschlossen. Am Mittwoch hatte bereits das Parlament grünes Licht gegeben. Das Milliarden-Paket soll die Banken vor dem Zusammenbruch bewahren und den Sparern ihre Guthaben garantieren. Akut gefährdet ist die Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), das drittgrößte Institut des Landes. Dessen geplante Kapitalauftreibung ist gescheitert. Der Bank ist es nicht gelungen, 5 Milliarden Euro frisches Geld von privaten Investoren einzusammeln. Es wurden nur Anleihen im Nennwert von 2,45 Milliarden Euro gegen neue Aktien getauscht und die Kauforders für neue Aktien waren zu gering. Ohne das neue Kapital kann BMPS faule Kredite im Volumen von 28 Milliarden Euro nicht wie geplant loswerden. Deren Auslagerung war maßgeblicher Teil des Rettungsplans. Damit dürfte die italienische Regierung einspringen und die Bank nun teilverstaatlicht werden.

AUSBLICK KONJUNKTUR

-DE 08:00 GfK-Konsumklimaindikator Januar PROGNOSE: 9,8 Punkte zuvor: 9,8 Punkte -FR 08:45 Privater Verbrauch November PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+1,5% gg Vj 08:45 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Veröff.: +0,2% gg Vq/+1,1% gg Vj 2. Quartal: -0,1% gg Vq/+1,3% gg Vj -GB 10:30 BIP 3Q (3. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj 2. Veröff.: +0,5% gg Vq/+2,3% gg Vj 2. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,1% gg Vj -US 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Uni Michigan Dezember (2. Umfrage) PROGNOSE: 98,7 1. Umfrage: 98,0 zuvor: 93,8 16:00 Neubauverkäufe November PROGNOSE: +3,0% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.259,00 +0,01% Nikkei-225 Kein Handel Shanghai-Composite 3.108,97 -0,97% DAX 11.456,10 -0,11% DAX-Future 11.453,50 -0,08% XDAX 11.451,98 -0,08% MDAX 22.048,52 -0,08% TecDAX 1.778,62 -0,44% EuroStoxx50 3.269,51 -0,04% Stoxx50 3.000,87 -0,17% Dow-Jones 19.918,88 -0,12% S&P-500-Index 2.260,96 -0,19% Nasdaq-Comp. 5.447,42 -0,44% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,20 -12

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Kurse an Europas Börsen dürften auch am letzten Handelstag vor Weihnachten auf der Stelle treten. "So kurz vor Jahresende lassen sich die Fonds ihre ohnehin magere Performance nicht mehr kaputt machen", sagt ein Händler. Sobald sich der DAX der 11.400er Marke nähere, kämen Käufer an den Markt. Auch am Devisen-, Renten- und Kreditmarkt scheine man "das Jahr abgehakt" zu haben, die großen Währungspaare, Bundesanleihen und die Spreads träten auf der Stelle.

Rückblick: Kaum verändert - Die meisten Indizes notierten nahe ihrer Jahreshoch. Im Blickpunkt stand weiter der italienische Bankensektor und hier besonders die angeschlagene Banca Monte dei Paschi mit ihrem Versuch, durch eine Kapitalerhöhung und die Umawandlung von Anleihen in Aktien dringend benötigtes Kapital einzusammeln. Die Aktie verlor nach einem erneut volatilen Verlauf 7,5 Prozent. Sanofi profitierten mit einem Plus von 1,2 Prozent davon, dass das Unternehmen wohl nicht mehr als Bieter für Actelion infrage kommt. Hier hatte zuletzt ein vom Markt als zu teuer empfundener Gebotspreis im Raum gestanden. Offenbar befindet sich Johnson & Johnson nun in exklusiven Gesprächen mit den Schweizern. Actelion stiegen um 4,1 Prozent. Mit einem Minus von 4,9 Prozent reagierte die Nokia-Aktie auf die Nachricht, dass der Mobilfunkausrüster Apple verklagt hat.

DAX/MDAX/TECDAX

Kaum verändert - Deutsche Bank verloren 1,4 Prozent. Der Markt warte hier gespannt auf Nachrichten aus den USA, hieß es. Dort könnte nämlich eine Einigung im Hypothekenstreit mit dem US-Justizministerium anstehen, bei dem es zunächst um eine Forderung von 14 Milliarden Dollar ging. Die Neunmonatszahlen von Hornbach Holding wurden mit einem Aufschlag von 0,2 Prozent quittiert. Ein überraschend starkes EBIT spiegele ein gestiegenes Kostenbewusstsein wider, sagte Analyst Thomas Maul von der DZ Bank. Gerry Weber verloren 2,1 Prozent. Dort werde nun das Tafelsilber veräußert, hieß es. Um die Jahresprognose zu erreichen, hat das Unternehmen eine Immobilie verkauft und damit einen außerordentlichen Ertrag erzielt.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 Uhr) -0,04% auf 11.452 Punkte

Bankenaktien zeigten sich unbeeindruckt vom Scheitern der Kapitalerhöhung des italienischen Geldhauses Banca Monte dei Paschi, das am Abend bekanntgeworden war.

USA / WALL STREET

Knapp behauptet - Marktteilnehmer berichteten von einem ruhigen Geschäft vor den Feiertagen. Die zahlreichen Konjunkturdaten des Tages - darunter die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern und das BIP in dritter Lesung- wiesen keine einheitliche Tendenz auf, so dass von ihnen keine Impulse ausgingen. Apple verloren 0,7 Prozent, nachdem Nokia neue Patentrechtsklagen gegen den US-Konzern eingereicht hat. Micron Technology stiegen um 12,7 Prozent. Der Chiphersteller hatte im Quartal mehr verdient als erwartet.

Am Anleihemarkt drückte das etwas besser als erwartet ausgefallene US-BIP leicht auf die Notierungen. Im Gegenzug stieg die Rendite zehnjähriger Treasurys um 1 Basispunkt auf 2,55 Prozent.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Do, 17.17 Uhr EUR/USD 1,0448 +0,1% 1,0434 1,0460 EUR/JPY 122,66 -0,0% 122,66 122,91 EUR/CHF 1,0710 +0,0% 1,0706 1,0716 GBP/EUR 1,1763 -0,0% 1,1774 1,1762 USD/JPY 117,39 -0,1% 117,55 117,51 GBP/USD 1,2289 +0,0% 1,2286 1,2302

Auch am Devisenmarkt wurde das Geschäft zunehmend dünner. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf knapp 1,0490 zeigte sich der Euro im späten US-Handel kaum verändert bei rund 1,0440 Dollar. Ähnlich war es beim Währungsspaar Dollar/Yen.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,68 52,95 -0,5% -0,27 +18,1% Brent/ICE 54,82 55,05 -0,4% -0,23 +19,3%

Nach anfänglichen Verlusten ging es mit den Ölpreisen nach oben, was Beobachter mit den überraschend gut ausgefallenen revidierten BIP-Daten aus den USA begründeten. Diese hätten Hoffnungen auf eine konjunkturbedingt höhere Nachfrage geweckt. Eine unerwartet deutliche Abnahme des Erdgasangebots habe den Ölpreis ebenfalls gestützt. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg zum Settlement um 0,9 Prozent auf 52,95 Dollar. Für Brent ging es um 1,1 Prozent auf 55,05 Dollar nach oben.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.131,91 1.128,70 +0,3% +3,21 +6,7% Silber (Spot) 15,83 15,79 +0,3% +0,04 +14,6% Platin (Spot) 907,15 907,50 -0,0% -0,35 +1,8% Kupfer-Future 2,50 2,49 +0,3% +0,01 +15,9%

In einem dünnen Geschäft gab der Goldpreis zum Settlement um 0,2 Prozent auf 1.130,70 Dollar nach. "Ich würde mit keinen größeren Bewegungen von heute bis zum neuen Jahr mehr rechnen", sagte Analyst David Govett von Marex Spectron. Gold hat seit dem Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl kräftig Federn gelassen. Das Konjunkturprogramm, das er in Aussicht gestellt hat, hat das Interesse der Anleger an vermeintlich sicheren Häfen wie Gold gedämpft. Den gleichen Effekt haben die avisierte steilere Zinskurve der US-Notenbank für 2017 und der feste Dollar.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR NIEDERLANDE

Das niederländische BIP ist im dritten Quartal zum Vorquartal in zweiter Lesung um 0,8 Prozent gestiegen, zum Vorjahresquartal um 2,4 Prozent.

TERROR

Spezialeinheiten der Polizei haben in der Nacht zum Freitag in Duisburg zwei Männer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Die beiden im Kosovo geborenen Brüder stünden im Verdacht, womöglich einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei mit.

VW

hat im Skandal um manipulierte Abgaswerte in den USA einen weiteren Vergleich mit Privatklägern ausgehandelt. Er betrifft Fahrer von Dieselfahrzeugen mit Drei-Liter-Motoren. Es sei eine "Grundsatzvereinbarung über die Zahlungen und Leistungen" erzielt worden, teilte VW mit. Die Klägervertreterin Elizabeth Cabraser erklärte, die Kunden könnten über eine Umrüstung oder einen Rückkauf ihres Fahrzeuges hinaus mit einer bedeutenden Entschädigung rechnen. Am Dienstag hatte sich VW zunächst mit den US-Behörden auf das Entschädigungsprogramm für die rund 83.000 Autos geeinigt. Es kostet den Konzern vermutlich 1 Milliarde Dollar - zusätzlich zu der schon ausgehandelten Zahlung von knapp 15 Milliarden Dollar für Zwei-Liter-Fahrzeuge.

VW II

Die mit dem Verein Deutsche Sprache verbundene Stiftung Deutsche Sprache trennt sich wegen der Englisch-Offensive des VW-Konzerns von ihren Anteilen an dem Autobauer. "Aus Protest gegen die geplante Einführung von Englisch als Konzernsprache" habe die Stiftung alle ihre VW-Aktien verkauft, teilte der Verein mit.

BARCLAYS

In einem ungewöhnlichen Schritt hat das US-Justizministerium gegen die britische Bank Barclays Klage eingereicht, nachdem es nicht gelungen ist, den Streit um hypothekenbesicherte Wertpapiere durch einen Vergleich beizulegen. Dies geht aus den Dokumenten hervor, die bei einem US-Bundesgericht in New York eingereicht wurden. Die Bank hatte im Sommer Rückstellungen von 2,5 Milliarden britische Pfund für Strafzahlungen und Rechtsstreitigkeiten gemeldet. Neben der Klage des US-Justizministeriums ist Barclays wegen der hypothekenbesicherten Wertpapiere mit einer Reihe zivilrechtlicher Klagen konfrontiert.

CREDIT SUISSE

hat ihren Hypothekenstreit in den USA gegen Zahlung von 5,3 Milliarden Dollar beigelegt.

NOKIA

hat noch weitere Patentklagen gegen Apple eingereicht. Mittlerweile wirft Nokia Apple die Verletzung von 40 Patenten vor.

UNICREDIT

Die Ratingagentur Fitch hat die langfristige Bonitätsbewertung von Unicredit mit "BBB+" bestätigt. Damit reagierte Fitch auf die Ankündigung der Unicredit SpA von vergangener Woche, ihr Kapital massiv zu erhöhen, den Bestand an notleidenden Krediten weiter abzubauen und weitere Stellen zu streichen. Der Rating-Ausblick für Unicredit ist jedoch ebenso negativ wie der für Italien.

VIVENDI / MEDIASET

Vivendi kommt seiner angestrebten 30-prozentigen Beteiligung an Mediaset immer näher: Am Donnerstagabend meldete Vivendi, 28,8 Prozent des Aktienkapitals und 29,94 Prozent der Stimmrechte an dem Konzern, zu halten. Bei 30 Prozent des Aktienkapitals liegt die Schwelle, bei der ein Anteilseigner den übrigen Aktionären ein Übernahmeangebot unterbreiten muss. Diese will Vivendi nach eigenem Bekunden jedoch nicht überschreiten.

