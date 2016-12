Merck steigt. Seit zwei Wochen befindet sich die Aktie von Merck in einer ansteigenden Tendenz. Mit einem Ausbruch über 100 Euro kann sich neues Potenzial ergeben. Mit einem Call-Optionsschein mit einem Basispreis bei 100 Euro kann sich eine Chance von 155 Prozent ergeben. Im Update: BASF.

Merck mit Sitz in Darmstadt ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Pharma und Chemie. Mit Anfängen im Jahr 1668 ist es das älteste pharmazeutisch-chemische Unternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist Mehrheitseigentümerin mit einem Anteil von rund 70 Prozent am Kapital. Die Aktivitäten der rund 50.000 Mitarbeiter gliedern sich in die Geschäftsbereiche Healthcare, Life Science und Performance Materials. Charttechnisch zieht die Merck-Aktie seit rund zwei Wochen nach oben. Ausgehend von einer Unterstützung um 92 Euro durchquerten die Notierungen den zuvor zur Seite gehaltenen Bereich bis zur Oberseite. Hier wäre es für die Aktie entscheidend, dass der Ausbruch über das Jahreshoch bei 100,35 Euro gelingt. Dann könnte sie höhere Ziele ins Visier nehmen, wobei vor allem das Hoch von April letzten Jahres um 111,85 Euro als Ziel steigender Notierungen gelten kann. Mit einem Plus von rund ...

