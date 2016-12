Klartext: Rocket Internet und Uniper

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Rocket Internet SE hat mitgeteilt, dass die Tochter HelloFresh SE frisches Kapital in Höhe von 85 Mio. Euro erhalten soll. Dies soll im Rahmen einer "Equity-Finanzierungsrunde" vom bestehenden Investor Baillie-Gifford und einem weiteren Investor aufgebracht werden.

Chart Rocket Internet

Quelle: tradingview.com

Der Name des neuen Investors wurde nicht genannt, es wurde nur ein vages "international führend" als Charakterisierung verwendet. Rocket Internet selbst wird diese Finanzierungsrunde nicht mitmachen. Deshalb wird der Anteil von Rocket Internet an HelloFresh entsprechend sinken. Das lässt sich beziffern: Da die Bewertung von HelloFresh vor der Kapitalerhöhung auf 2 Mrd. Euro gesetzt wurde und nun 85 Mio. Euro hinzukommen, wird dadurch der Anteil von Rocket Internet nach Unternehmensangaben von ca. 56% auf ca. 53% sinken.

Zur Bewertung dieser Transaktion

Damit ist diese Transaktion im Grunde keine große Sache. Rocket Internet bleibt weiterhin Mehrheitseigner von HelloFresh. Und die Frage ist eher, ob HelloFresh wirklich besagte 2 Mrd. (oder jetzt 2,085 Mrd.) Euro wert ist. In den ersten 9 Monaten 2016 erzielte HelloFresh Umsätze von 438 Mio. Euro. Das entsprach einem explosiven Wachstum von 121%. Allerdings sind auch die Verluste gewachsen: Das Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) verschlechterte sich um 24% auf -71 Mio. Euro.

Dann der Blick auf Uniper:

Uniper, die EON-Abspaltung, teilt mit: Das Unternehmen beteiligt sich am neu eingeführten Kapazitätsmarkt für die Stromversorgung in Frankreich. Dabei geht es darum, dass Frankreich seine Versorgung mit Strom "auch in angespannten Situationen" sichern möchte, indem ausreichend Kapazitäten zur Erzeugung von Strom zur Verfügung stehen. Klingt nach einer sinnvollen Vorsichtsmaßnahme für mögliche Krisen. Demnach fand bereits am 15. Dezember eine entsprechende Auktion von Kapazitätszertifikaten statt. Durchgeführt wurde diese Auktion laut Uniper von der Strombörse EPEX Spot in Paris.

Uniper: Was bedeutet "erfolgreich" in diesem Kontext?

Zu dieser Auktion: Uniper teilte mit, dass das Unternehmen in Frankreich knapp zwei Gigawatt Erzeugungskapazität erhalten hat. Diese Zertifikate beziehen sich auf die Stromversorgung 2017. Und zur Auktion teilte Uniper mit, dass man sich "erfolgreich" daran beteiligt habe. Punkt. Das war es - weiter keine Details. Hier fühle ich mich nun gewissermaßen wie ein Exeget. Was will uns Uniper damit sagen? Wurde ein Teil der Zertifikate verkauft, zu schönem Preis? Oder das Gegenteil? Aus der Pressemitteilung von Uniper werde ich nicht schlau. Und genau deshalb bietet diese Meldung mir auch keinen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Bewertung der Uniper-Aktie.

Dann noch das Zitat zum Tag: "Man muß die Dinge auch so tief sehen, daß sie einfach sind. Wenn man nur an der Oberfläche der Dinge bleibt, sind sie nicht einfach; aber wenn man in die Tiefe sieht, dann sieht man das Wirkliche und das ist immer einfach." - Dr. Konrad Adenauer (1876-1967)

Mit herzlichem Gruß!



Ihr



Michael Vaupel