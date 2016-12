Liebe Leser,

P&G hat im abgelaufenen Geschäftsjahr weniger umgesetzt, aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 14,4% auf 65,3 Mrd $. Der Konzern hat mittlerweile eine so beachtliche Größe erreicht, dass der Wettbewerb kaum noch an die Markenprodukte herankommt. Ganz klar ist aber auch: Bei dieser Größe wird es immer schwieriger zu wachsen. Daher muss der Konzern immer stärker an seiner Profitabilität arbeiten. Die Sparprogramme der Vergangenheit zeigen Wirkung.

