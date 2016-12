Trotz zahlreicher Streiks seit Jahren in der Luftfahrtbranche ist der Glaube der Passagiere an die Sicherheit nicht verloren gegangen. Laut einer jährlichen Umfrage des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) durch die Forschungsgruppe Wahlen haben 91 Prozent der Passagiere großes Vertrauen in die Arbeit der Fluglotsen, berichtet das Nachrichtenmagazin "Focus".

Fünf Prozent zeigten wenig Vertrauen in deren Arbeit. Zudem sagten 62 Prozent, sie fliegen gern, 35 Prozent hingegen weniger gern. Ökologische Bedenken hat derweil eine Minderheit - zwei Drittel der rund 1.000 Befragten gaben zu Protokoll, beim Fliegen kein "richtig schlechtes Gewissen" zu verspüren. Auf die Frage: "Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an Flüge und Flugreisen denken?" ist laut BDL die wichtigste Assoziation: Urlaub; jedenfalls für 39 Prozent der Befragten.

Die wenigsten (ein Prozent) denken an negative Effekte wie Fluglärm. Die Flugangst steht mit neun Prozent der Nennungen auf dem vierten Rang.