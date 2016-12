DBKDeutsche Bank einigt sich mit DoJ auf Zahlung von 7,2 Mrd Dollar FREFresenius Helios darf Quirónsalud kaufen - neuer Ausblick kommt AUDIRupert Stadler galt lange als unangreifbar im Volkswagen -Konzern. In den zehn Jahren als Audi-Chef machte er die Ingolstädter zu einer zuverlässigen Gewinnmaschine. Doch 2016 ist Stadlers Erfolgsfahrt zum Stillstand gekommen. Während BMW und Mercedes davonziehen, kämpft Audi mit den Folgen des Dieselskandals. Allein der in dieser Woche in den USA ausgehandelte Vergleich könnte das Unternehmen fast 2 Milliarden Euro kosten. Branchenkreisen zufolge muss das Unternehmen im vierten Quartal erneut einen hohen dreistelligen Millionenbetrag zurückstellen. Damit wäre fast die Hälfte des Jahresgewinns aufgezehrt. Audi möchte diese Zahlen nicht...

