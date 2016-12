FRANKFURT (Dow Jones)--Wie die Deutsche Bank hat auch Credit Suisse im Streit mit dem US-Justizministerium in dem Verfahren um fragwürdige Hypothekengeschäfte in den Jahren vor Ausbruch der Finanzkrise einen Vergleich erzielt. Insgesamt knapp 5,3 Milliarden US-Dollar wollen die Schweizer zahlen, um die Angelegenheit zu den Akten legen zu können. Zuvor hatte der deutsche Wettbewerber einen Vergleich im Umfang von 7,2 Milliarden Dollar geschlossen.

Die Credit Suisse Group teilte Freitagfrüh mit, eine Zivilstrafe von 2,48 Milliarden Dollar zu akzeptieren. Zusätzlich sollen als Ausgleich an betroffene Verbraucher innerhalb von fünf Jahren 2,8 Milliarden Dollar fließen. Wie bei der Deutschen Bank dürfte diese Summe in Form von verbilligten Krediten und anderen Hilfen an Wohneigentümer und Kreditnehmer fließen. Auch hier ist eine endgültige Vereinbarung noch nicht erzielt. Diese muss noch ausgearbeitet und genehmigt werden.

Für Credit Suisse bedeutet die Einigung eine zusätzliche Belastung von 2 Milliarden Dollar vor Steuern im vierten Quartal. Diese Belastung kommt zu den Reserven hinzu, die Credit Suisse ohnehin schon gebildet hatte. Bei der Deutschen Bank beträgt die Belastung etwa 1,17 Milliarden Dollar im vierten Quartal.

December 23, 2016

