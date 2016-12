Bonn - Der zu Beginn des vierten Quartals einsetzende Anstieg der Renditen hat sich bis in den Dezember hinein fortgesetzt, so die Analysten von Postbank Research.Am 08.12. habe die Rendite zehnjähriger deutscher Bundesanleihen mit 0,46% intraday den höchsten Wert seit Januar 2016 erreicht. US-Treasuries gleicher Laufzeit seien sogar auf das höchste Renditeniveau seit September 2014 geklettert. Treiber der Entwicklung sei ein Zusammenspiel aus höheren Inflationserwartungen, guten Konjunkturdaten und einem geldpolitischen Trendwechsel in den USA sowie im Euroraum gewesen. Nicht nur in den USA, sondern auch im Euroraum hätten sich die Inflationserwartungen inzwischen von ihren Tiefständen deutlich entfernt und lägen nun nicht mehr weit vom jeweiligen Inflationsziel der Notenbank entfernt. Dementsprechend habe sich die Deflationsgefahr aus Sicht der Währungshüter reduziert und den Weg für einen weniger expansiven geldpolitischen Kurs geebnet.

Den vollständigen Artikel lesen ...