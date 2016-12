FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nach Handelsstart leicht zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,04 Prozent auf 163,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 0,25 Prozent.

Eine gute Stimmung der Verbraucher in Deutschland konnte die Anleger nicht aus den als sicher geltenden Staatspapieren locken. Trotz zahlreicher Risiken bleibt das vom Marktforschungsunternehmen GfK erhobene Konsumklima für Januar robust und legte sogar noch leicht zu. Der überraschende Sieg Donald Trumps bei der US-Präsidentschaftswahl scheine sich nicht ausgewirkt zu haben, kommentierte das Unternehmen.

In Italien fielen die Renditen, nachdem die Regierung in Rom in der Nacht zum Freitag ein Rettungspaket für die Krisenbank Monte dei Paschi di Siena beschlossen hatte. Zuvor war bekannt geworden, dass die geplante Kapitalerhöhung des Traditionshauses gescheitert war. Die Bank braucht bis Ende des Jahres 5 Milliarden Euro, um Verluste bei der Auslagerung fauler Kredite ausgleichen zu können. Mit einem Rückgang der Rendite auf zehnjährige Papiere um vier Basispunkte hielt sich die Bewegung aber in Grenzen./tos/das

ISIN DE0009652644

