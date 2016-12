Der Wechselkurs von Euro (EUR) in US-Dollar (USD) erreichte in dieser Woche mit 1,035 US-Dollar den tiefsten Stand seit mehr als dreizehn Jahren, nachdem die US-Notenbank nach ihrer letzten Sitzung einen steilen Zinspfad gezeichnet und drei statt nur zwei Erhöhungen in Aussicht gestellt hatte.

In der vergangenen Woche erhöhte die US-Notenbank wie erwartet den Leitzins zum zweiten Mal nach Dezember letzten Jahres um 25 Basispunkte und zeichnete aufgrund der sich aufhellenden konjunkturellen Aussichten einen etwas steileren Zinspfad als erwartet mit drei statt bisher zwei Erhöhungen um insgesamt 75 Basispunkte im nächsten Jahr. Infolgedessen brach der Wechselkurs von Euro in US-Dollar unter die zuletzt bedeutenden Unterstützungen um 1,052 US-Dollar am Tief von Dezember ...

