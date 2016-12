Der auf einer privatwirtschaftlichen Lösung basierende Rettungsplan der Monte dei Paschi ist gescheitert. Die beiden Debt/Equity-Swaps erreichten nur EUR 2 Mrd. und der Ankerinvestor Katar ist nun ebenfalls nicht mehr an einer Beteiligung an der Bank interessiert. Für die Kapitalerhöhung von EUR 5 Mrd. wird nun mit hoher Wahrscheinlichkeit der italienische Staat einspringen (müssen). Dies würde nach geltenden EU-Richtlinien (BRRD) eine Verlustbeteiligung von nachrangigen Investoren nach sich ziehen. An der Ratingfront erhöhte Moody's das Rating der Santander UK PLC von A1 auf Aa3 bei negativem Ausblick. Begründung dafür war die erhöhte Verlustabsorptionsfähigkeit der Bank durch die bis jetzt getätigten Emissionen. Der negative Ausblick hat seinen Ursprung im Unsicherheitsfaktor...

