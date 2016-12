Bei den Arbeitszeiten kommen die Interessen der Beschäftigten regelmäßig zu kurz, findet die IG Metall. Sie will das komplexe Thema über Jahre hinweg bearbeiten und eine ganz neue Kultur schaffen.

Die IG Metall will die Arbeitszeiten der Beschäftigten in Deutschland grundlegend reformieren. Allein mit einem neuen Regelwerk sei das Thema allerdings nicht lösbar, sagte der Erste Vorsitzende der größten deutschen Einzelgewerkschaft, Jörg Hofmann, in Frankfurt im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur. Ziel sei letztlich eine neue Unternehmens- und Führungskultur, welche die Zeitinteressen der Beschäftigten ernster nehme als bislang.

"Wir haben seit der Krise 2008/2009 wieder einen ungebremsten Aufschwung in Sachen Arbeitszeiten. Sie wurden in Länge, Lage und Intensität noch einmal deutlich ausgeweitet", stellte Hofmann fest. Mehr Schichtarbeit für immer weitere Beschäftigtenkreise, zu prall gefüllte Arbeitszeitkonten, ständige Erreichbarkeit und wenig Rücksicht auf private Belange seien einige der drängendsten Probleme, von denen Beschäftigte und Betriebsräte berichteten.

Die IG Metall will der Problematik mit tariflichen und betrieblichen Vereinbarungen begegnen. Hofmann kündigte dafür einen langen Atem weit über die nächste Tarifrunde Ende ...

