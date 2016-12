DAX-Analyse am Morgen: Im Weihnachtszauber

Weihnachten ist die Zeit der Besinnlichkeit, der Stille und der Ruhe - ein ganz besonderer Zauber, der langsam auch an Börsen einkehrt. Kein Wunder also, dass auch der DAX seine Rallye-Ambitionen kurz vor den Feiertagen zurückstellt und es sich erstmal knapp unterhalb von 11.500 Punkten gemütlich macht.

Die Entschleunigung hat dabei aber auch etwas Gutes, denn das heißgelaufene Chartbild wird (nach Gewinnen von immerhin 7,7% im Dezember) nun ein wenig heruntergekühlt. Mit Blick auf die verkürzte Handelswoche zwischen den Jahren (am Montag wird in Frankfurt nicht gehandelt) ist das nicht die schlechteste Konstellation. Aus der Weihnachts- könnte also doch noch eine Jahresendrallye werden.

Den vollständigen Artikel lesen ...