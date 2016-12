FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse ist beim Ringen um die Genehmigung der Fusion mit dem Londoner Konkurrenten einem Bericht zufolge zu großen Zugeständnissen an das Land Hessen bereit. Es werde derzeit über dauerhafte Vetorechte im Fusionsfall nachgedacht. Denkbar sei offenbar eine Konstruktion, wie sie Niedersachsen bei Volkswagen hat, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Berufung auf Finanzplatzkreise.

Dort könne gegen den Willen des Landes keine Entscheidung getroffen werden. Niedersachsen hat zudem wichtige Positionen im Aufsichtsrat des Autoherstellers inne. Die Deutsche Börse hoffe mit solch einem Konstrukt, die Bedenken Hessens gegen eine Fusion mit der LSE auszuräumen. Da Hessen die Aufsicht über die Frankfurter Wertpapierbörse und die Eurex hat und deshalb die Fortentwicklung des Börsenbetriebs sicherstellen muss, kann das Land die geplante Fusion mit der Londoner Börse blockieren.

Der Sitz der Börsenholding solle aber weiter in London bleiben, hieß es in dem Bericht. Die Deutsche Börse würde sich die Zustimmung des Landes Hessen gerne vor der Entscheidung der EU-Kommission, ob die Fusion den Wettbewerb behindert, am 6. März sichern. Die EU-Kommission hatte zuletzt 2012 die Fusion der Deutschen Börse mit der New York Stock Exchange verhindert. Das Unternehmen selbst wollte die Informationen dem Berichte zufolge nicht kommentieren./zb/das

ISIN DE0005810055 DE0007664039 GB00B0SWJX34

AXC0048 2016-12-23/08:58