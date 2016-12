IRW-PRESS: CANABO MEDICAL INC: Canabo Medical Inc. schließt Aktienfinanzierung in Höhe von 8,4 Mio. $ ab

22. Dezember 2016 - Vancouver, BC - Canabo Medical Inc. (TSX-V: CMM) (Canabo oder das Unternehmen) gibt im Anschluss an die Pressemeldung des Unternehmens vom 7. Dezember 2016 bekannt, dass das Unternehmen seine über Broker vermittelte Privatplatzierung mit Aphria Inc. (TSX-V: APH und USOTCQB:APHQF) (Aphria) abgeschlossen hat. Es wurden 6.000.000 Stammaktien (die Aktien) zum Preis von 1,40 $ pro Aktie begeben und daraus ein Bruttoerlös in Höhe von 8.400.000 $ erzielt (die Platzierung). Nach Wirksamwerden der Platzierung wird Aphria über rund 16,6 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens verfügen (auf nicht verwässerter Basis).

Das Unternehmen hat einen Brokervertrag mit Haywood Securities Inc. (als Lead Agent), PowerOne Capital Markets Limited und Clarus Securities Inc. (gemeinsam die Agenten) abgeschlossen und an diese Agenten eine Barprovision bezahlt, die 5 % des aufgebrachten Bruttoerlöses entspricht. Den Agenten wurde darüber hinaus eine Überzuteilungsoption gewährt, die sie zum Verkauf von zusätzlich bis zu 900.000 Stammaktien zum Preis von 1,40 $ pro Aktie berechtigt. Diese Option kann bis 21. Januar 2017 jederzeit entweder zur Gänze oder auch in Teilen ausgeübt werden. Die Delavaco Group war mit der strategischen Beratung betraut.

Die Platzierung ist an bestimmte Bedingungen gebunden, wozu unter anderem auch der Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen der Regulierungsbehörden bzw. der Börsenaufsicht der TSX Venture Exchange zählt. Sämtliche im Rahmen der Platzierung ausgegebenen Wertpapiere sind an eine Haltedauer gebunden und dürfen bis 23. April 2017 nicht veräußert werden.

Dr. Neil Smith, Executive Chairman von Canabo, sagte: Aphria ist ein Produzent, der gut zu Canabo passt. Unsere beiden Unternehmen haben sich der weiterführenden Forschung zur Unterstützung der Therapiemethoden unter Einsatz von medizinischem Cannabis verschrieben, und mit den Produkten von Aphria erzielen wir bei vielen unserer Patienten hervorragende Ergebnisse.

Über das Unternehmen

Canabo ist 100-Prozent-Eigentümer und Betreiber von Cannabinoid Medical Clinics, der größten Kette von ausschließlich auf Einweisungen basierenden Kliniken für medizinisches Marihuana in Kanada. Nach der Eröffnung im Jahr 2014 unterhält Canabo mittlerweile zehn Klinikstandorte, einschließlich Toronto, Barrie, Ottawa, Hamilton, Halifax, St. Johns und Edmonton, wobei in 2017 eine Reihe weiterer Kliniken eröffnen werden.

Das Hauptgeschäft, das von Canabo durchgeführt wird und durchgeführt werden soll, ist der Betrieb von ausschließlich auf Einweisungen basierenden medizinischen Kliniken zur Bewertung der Eignung, der Verordnung und der Überwachung von Cannabinoid-Behandlungen für Patienten, die an chronischen Schmerzen und invalidisierenden Erkrankungen leiden. Die von Canabo betriebenen Kliniken beschäftigen Ärzte und qualifizierte Heilpraktiker, die eigens ausgebildet wurden, um die Eignung von Patienten für Cannabinoid-Behandlungen zu bewerten, Therapiepläne zu empfehlen und den Behandlungsprozess zu überwachen. Canabo behandelt ausschließlich Patienten, die von einem Arzt eingewiesen wurden. Laut ACMPR-Richtlinien (Access to Cannabis for Medical Purposes Regulations) muss medizinisches Cannabis von einem Arzt verschrieben werden. In den Kliniken von Canabo werden keine Cannabinoid-Produkte oder medizinisches Cannabis zum Kauf angeboten.

Weitere Informationen erhalten Sie über: Dr. Neil Smith, Executive Chairman Telefon:+1-902-210-8833

E-Mail: neilsmith@canabocorp.com www.canabocorp.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Canabo

Abgesehen von historischen Informationen enthält diese Pressemitteilung auch zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Erwartungen von Canabo Medical Inc. hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Diese zukunftsgerichteten Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten in sich, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von Canabo erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen prognostiziert wurden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, jedoch nicht darauf beschränkt, unsere Fähigkeit, Zugang zu Kapital zu erhalten, die zeitgerechte Eröffnung von Kliniken, behördliche Änderungen, den Wettbewerb, Genehmigungen sowie andere geschäfts- und branchenspezifische Risiken.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auch auf einer Reihe von Annahmen, die sich als inkorrekt herausstellen könnten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung spiegeln nur Auffassungen zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Pressemitteilung wider und werden angegeben, um potenziellen Investoren dabei zu helfen, das Geschäft von Canabo zu verstehen, während sie zu anderen Zwecken ungeeignet sein könnten. Canabo ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen, die vom Unternehmen oder in dessen Namen von Zeit zu Zeit in schriftlicher oder mündlicher Form geäußert werden, zu aktualisieren - es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Investoren werden darauf hingewiesen, sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, und sollten sich von einem professionellen Investment-Berater beraten lassen.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die oben angeführten Faktoren keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben. Die Leser werden außerdem davor gewarnt, sich vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten und Erwartungen, die diesen zugrunde liegen, auch realisiert werden können. Solche Informationen könnten sich möglicherweise als unrichtig herausstellen, selbst wenn das Management diese zum Zeitpunkt der Erstellung für realistisch hält. Die tatsächlichen Ergebnisse können somit unter Umständen wesentlich von den Prognosen abweichen. Diese Warnhinweise gelten ausdrücklich für die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38485 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=38485&tr=1

