FMW-Redaktion

Bekommt der Dax Rückwenwind durch die Deutsche Bank? Bekanntlich hat das US-Justizminiterium eine Strafe von "nur" 3,1 Milliarden Dollar verhängt, obendrauf kommen noch 4,1 Milliarden, die an US-Konsumenten innerhalb eines Zeitraums von fünf Jahren gezahlt werden müssen (dazu später gegen 09.30Uhr ein separater Artikel). Vorbörslich die Aktien der Deutschen Bank knapp 3% im Plus, man scheint vor allem zu feiern, dass nun die Unsicherheit raus ist als Belastungsfaktor. Ein ganz ähnliches Modell übrigens für die Credit Suisse: die Schweizer zahlen 2,48 Milliarden Dollar Strafe, 2,8 Milliarden Dollar gehen an US-Konsumenten innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Die indirekte Botschaft des Ganzen ist doch: die Banken waren schuld, nicht die armen Amerikaner, die sich überteuerte Immobilien gekauft haben, die sie sich so oder so eigentlich gar nicht leisten konnten. Dass die US-Politik diese Immobilienblase praktisch in Gang gesetzt hat mit ihrem Mantra "Jeder ...

