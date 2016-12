FRANKFURT (Dow Jones)--Bei vergleichsweise dünnen Umsätzen startet der Bund-Future mit etwas höheren Kursen in den Handel am Freitag. Wie bereits am Vortag dürfte der Handel innerhalb einer engen Handelsspanne zwischen 162,80 und 163,50 Prozent stattfinden. Spannend könnte es allenfalls am Nachmittag werden, wenn die langfristigen US-Inflationserwartungen im Bericht der University of Michigan veröffentlicht werden. Denn weiterhin ist sich der Markt nicht im Klaren, ob die US-Notenbank im kommenden Jahr zwei oder dreimal die Leitzinsen anheben wird.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 5 Ticks auf 163,25 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 163,29 Prozent und das Tagestief bei 163,20 Prozent. Umgesetzt wurden rund 3.214 Kontrakte. Der BOBL-Futures gewinnt 3 Ticks auf 133,38 Prozent.

December 23, 2016 02:42 ET (07:42 GMT)

