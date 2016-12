Ähnlich wie Gold hat auch Platin ein bewegtes Jahr hinter sich. Legt man die Charts der beiden Edelmetalle nebeneinander, so ergibt sich auch ein ähnliches Bild: Einem schwachen Jahresbeginn folgte ein recht deutlicher Anstieg, der in den Sommermonaten zu beeindruckenden Jahreshochs führte. Seit dem Herbst und besonders den US-Wahlen geht es aber wieder abwärts, so dass beide Metalle zwar noch über dem Jahresanfangsniveau notieren, aber deutlich unter dem Jahreshoch. Dennoch, es könnte Hoffnung für die Freunde des Platins geben, und zwar sowohl aus fundamentaler Sicht als auch aufgrund saisonaler Effekte. Welche das sind, und wie Anleger sich positionieren können, erfahren Sie in unserem heutigen X-perten Video.