Angesichts der jüngsten Rekordjagd an der Wall Street fragen sich Anleger weltweit, wie lange die Party weitergehen kann. Möglicherweise gibt es doch noch ein böses Erwachen. Der DAX und andere wichtige europäische Börsenindizes haben viel lange Zeit mit dem Beginn einer Jahresendrallye gelassen. An der Wall Street hatte bereits die Wahl des Immobilienmoguls Donald Trump zum 45. Präsidenten der USA vom 8. November 2016 für Anlegerjubel gesorgt. Im Zuge der so genannten Trump-Rallye kletterten der Dow Jones Industrial Average, S&P 500 , Nasdaq Composite und andere Indizes auf neue Rekordstände. Dabei wurde Donald Trump noch nicht einmal als US-Präsident vereidigt. Dies wird erst am 20. Januar 2017 geschehen. Allerdings scheinen sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...