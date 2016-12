Tagesgewinner war am Donnerstag SMA Solar mit 2,17% auf 25,14 (19% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance 5,83%) vor Celgene mit 1,74% auf 117,87 (80% Vol.; 1W 0,59%) und K+S mit 1,48% auf 21,95 (65% Vol.; 1W 0,05%). Die Tagesverlierer: Gazprom mit -3,97% auf 4,69 (82% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -4,56%), YY Inc. mit -3,49% auf 41,52 (40% Vol.; 1W 1,89%), bet-at-home.com mit -3,14% auf 79,35 (173% Vol.; 1W -3,17%) Die höchsten Tagesumsätze hatten Royal Dutch Shell (18251,25 Mio.), Glencore (15887,35) und Apple (5826,97). Umsatzausreisser nach oben gegenüber dem 2016er-Tagesschnitt gab es bei Lenzing (222%), Semperit (220%) und EVN (219%). Die beste Aktie in der 1-Monats-Sicht ist JinkoSolar mit 22,07%, die beste ytd ist Glencore...

