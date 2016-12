Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

GfK: Konsumklima startet gut ins neue Jahr

Die Kauflaune der Deutschen verbessert sich zum Jahreswechsel erneut leicht - entgegen der Erwartung von Volkswirten. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für Januar 2017 einen Anstieg auf 9,9 von 9,8 Punkten im Vormonat. Die von Dow Jones Newswires befragten Ökonomen hatten für den ersten Monat des kommenden Jahres lediglich eine Stagnation auf dem Niveau vom Dezember erwartet.

Italienische Regierung billigt milliardenschweres Rettungspaket für Banken

Angesichts der Bankenkrise in Italien hat die Regierung in Rom ein Rettungspaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden Euro beschlossen. Ministerpräsident Paolo Gentiloni gab in der Nacht zum Freitag bekannt, sein Kabinett habe das Dekret für den Rettungsplan verabschiedet. Am Mittwoch hatte bereits das Parlament grünes Licht gegeben. Akut gefährdet ist die Banca Monte dei Paschi di Siena (BMPS), das drittgrößte Institut des Landes. Dessen geplante Kapitalerhöhung ist gescheitert.

Polizei vereitelt möglichen Anschlag auf Einkaufszentrum

Spezialeinheiten der Polizei haben in der Nacht zum Freitag in Duisburg zwei Männer wegen Terrorverdachts in Gewahrsam genommen. Die beiden im Kosovo geborenen Brüder im Alter von 28 und 31 Jahren stünden im Verdacht, womöglich einen Anschlag auf das Einkaufszentrum Centro in Oberhausen vorbereitet zu haben, teilte die Polizei Essen mit. Es werde "mit Hochdruck" ermittelt, wie weit die Vorbereitungen fortgeschritten waren und ob noch weitere Verdächtige daran beteiligt waren.

Amri kurz nach Anschlag in Berlin auf Überwachungsvideo zu sehen

Weiteres Puzzle-Teil bei der Fahndung nach Anis Amri: Nach Informationen des RBB wurde der wegen des Anschlags in Berlin europaweit gesuchte Tunesier kurz nach der Tat gefilmt. Der 24-Jährige sei auf einem Überwachungsvideo zu sehen, das ihn in der Nacht zum Dienstag im Stadtteil Moabit zeige, berichtete der Sender am Donnerstagabend. Die Bild-Zeitung veröffentlichte derweil das Video eines Augenzeugen, das den Moment des Anschlags auf den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche in Berlin festhält.

Frankreich/Privater Konsum Nov +0,4% gg Vm; +3,3% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Nov PROGNOSE +0,1% gg Vm; +2,4% gg Vj

Frankreich/Privater Konsum Okt rev +0,8% (vorl: +0,9%) gg Vm

Niederlande BIP 3Q +0,8% gg Vq (2. Veröffentlichung) - CBS

Niederlande BIP 3Q +2,4% gg Vj (2. Veröffentlichung) - CBS

Singapur Verbraucherpreise Nov unverändert gg Vj (PROG: unverändert)

Singapur Verbraucherpreise Kernrate Nov +1,3% (Okt: +1,1%) gg Vj

Taiwan Industrieproduktion Nov +8,83% gg Vorjahr (PROG +4,5%)

