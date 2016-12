Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Freitag zunächst etwas zugelegt. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 11.468 Punkten berechnet.

Das entspricht einem Plus von 0,11 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag. An der Spitze der Kursliste stehen die Papiere der Deutschen Bank kräftig im Plus. Anleger regierten erfreut auf Verkündung einer Einigung der Bank mit dem US-Justizministerium auf einen Vergleich im US-Hypothekenstreit. Die Einigung ist allerdings noch vorläufig.

Auch die Aktien der Commerzbank profitierten. Die Anteilsscheine von Thyssenkrupp, BASF und Volkswagen sind gegenwärtig die Schlusslichter der Liste.