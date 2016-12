Hamburg - Die starke Erholung der Rohölpreise ist Angebotsfaktoren geschuldet, so die Analysten der HSH Nordbank AG. Am Ölmarkt stehe in 2017 zunächst das OPEC-Abkommen im Vordergrund. Kurzfristig dürfte dieses die Rohölpreise stützen. Mittel- bis langfristig werde die wiedererstarkende US-Schieferölindustrie mit einer Ausweitung der Förderung für niedrigere Preise sorgen.

